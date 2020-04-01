شركة كوكل توقف مبيعات هاتف “بيكسل 3”

2020/04/01 | 12:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت شركة “غوغل” الأمريكية رسميا، بيع هاتفها الذكي “بيكسل 3″، وذلك بعد 18 شهرا من طرحها له في الأسواق.وبحسب موقع “أندرويد بوليس”، فإن كل من يزور صفحة الهاتف من أجل شرائه، يتم توجيهه تلقائيا إلى الصفحة الرئيسية لمتجر “غوغل بلاي” للتطبيقات، ما يشير إلى أن صفحة الهاتف الرسمية لم تعد متوافرة، وفقا لموقع “ذا […]

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