بعد انتقادات واسعة “الحكومة اللبنانية” تسمح بعودة رعاياها العالقين خارج البلاد

2020/04/01 | 12:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتقادات واسعة، وافقت #الحكومة_اللبنانية، أمس الثلاثاء، على عودة المواطنين اللبنانيين العالقين خارج البلاد.وأكدت أنها ستبدأ الأسبوع القادم باتخاذ الإجراءات اللازمة لوصولهم عبر مطار #بيروت.وعقب جلسة مجلس الوزراء، […]

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