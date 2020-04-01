تعافي 9 مصابين بكورونا في النجف

2020/04/01 | 12:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، يوم الاربعاء، عن تعافي 9 مصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمحافظة إلى 31 حالة.

وقال مدير عام صحة النجف رضوان كامل الكندي في بيان ورد لـشفق نيوز، "نعلن لأبناء المحافظة تعافي (9) من مرضى كورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم".

ودعا الكندي المواطنين إلى "الاستماع للتوجيهات والارشادات والالتزام بالإجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال"، موضحا ان "مجموع الذين اكتسبوا الشفاء ارتفع إلى 31 مريضا من المجموع الكلي للحالات المسجلة والبالغة 121 حالة".

وغادر في وقت سابق من اليوم الحجر الصحي في محافظة النجف 16 مواطناً من الملامسين المحجورين صحياً ممن تم حجرهم على خلفية اشخاص اصيبوا بفيروس كورونا.

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