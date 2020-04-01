بمشاركة 1200 آلية.. الحشد يطلق عملية وقائية لمواجهة كورونا في بغداد

2020/04/01 | 12:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أطلقت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، عملية وقائية كبرى باسم “كبح الجائحة” لمواجهة تفشي كورونا بمشاركة 1200 آلية نشرت في جميع مناطق العاصمة ضمن حملة وعي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انها اطلقت اليوم “عملية وقائية كبرى باسم كبح الجائحة لمواجهة كورونا في مناطق تفشي الوباء في العاصمة […]

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