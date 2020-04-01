المغرب تعلن ارتفاع المصابين بكورونا الى 638

2020/04/01 | 12:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة الى 638 شخص.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه "جرى تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الثامنة من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 638 حالة"، بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وأشارت الوزارة إلى أن 36 شخصا توفوا بالفيروس فيما تعافى 24.

وفرضت المغرب عدة إجراءات وقائية للحد من تفشي الوباء، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه جائحة على رأسها فرض الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية من 20 آذار وحتى 20 نيسان.

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