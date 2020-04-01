روسيا تسجل 440 اصابة جديدة بكورونا

2020/04/01 | 12:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاربعاء، عن تسجيلها 440 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة الفيروس، أن 5 من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف شمال غربي البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصا.

أما بخصوص الإصابات الـ440 الجديدة فقد سجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها (267 حالة) في موسكو، وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 2777 شخصا 1880 منهم في العاصمة.

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