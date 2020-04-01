فلسطين تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا

2020/04/01 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضح الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم أن الإصابات الجديدة "لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة عطروت في القدس المحتلة"، وذلك بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وبتسجيل الإصابات الـ15 الجديدة يرتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

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