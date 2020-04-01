الزرفي يؤكد عزمه على إنهاء ملف النازحين

2020/04/01 | 12:39 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اليوم الاربعاء، عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المحررة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك.

وذكر المكتب الاعلامي للزرفي في بيان تلقت "الغد برس"، ان "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، التقى في مقر إقامته ببغداد وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي".

واعرب الزرفي، بحسب البيان، عن نيته "إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق".

ونوه إلى تلقيه "إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية".

من جانبه استعرض وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، آخر تحديثات خارطة التواجد المناطقي للمهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه، والمعوقات التي تحول دون عودتهم الى مدنهم وقراهم.

فيما قدم رئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي عرضا مفصلا لخطط وبرامج الصندوق في ملف إعادة بناء المدن المدمرة جراء إحتلال عصابات داعش الإرهابية، وحجم المشاريع المنفذة في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى.

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