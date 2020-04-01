الخارجية الإيرانية: التحركات العسكرية الأميركية في العراق قد تجر إلى “كارثة”

2020/04/01 | 12:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت إيران، الأربعاء، من أن التحركات العسكرية الأميركية الأخيرة في العراق قد تجر إلى “كارثة” في المنطقة، داعيةً الولايات المتحدة إلى سحب جنودها من البلاد.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريحات تابعتها “العهد نيوز”، “في الوقت الذي يؤكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وقف الاجراءات العدائية والمثيرة للتوتر […]

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