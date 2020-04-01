تحالف الصدر عن حكومة الزرفي: لم يبدأ حتى حوارا حقيقيا مع القوى السياسية

2020/04/01 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف تحالف سائرون، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، حقيقة اختيار رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي كابينته الوزارية، لتقديمها الى البرلمان للتصويت عليها.وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، في تصريحات صحفية، ان "رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، مازال يفاوض ويحاور القوى السياسية، من اجل الحصول على دعمها واقناعها بالتصويت له بالثقة في البرلمان العراقي".وبين المسعودي ان "رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي، لغاية الآن لم يبدأ في قضية اختيار اعضاء الكابينة الوزارية، فلا يمكن التحرك على هذا الملف، إلا بعد انتهاء مفاوضاته وحواراته مع القوى السياسية، خصوصا هو لغاية الآن لم يدخل في مفاوضات حقيقة من القوى السياسية السنية والكردية".وتنتهي المهلة الممنوحة للزرفي لتشكيل حكومته بتاريخ 16-4.

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