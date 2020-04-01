بالصور...حملة تعقيم للسجون ومراكز الشرطة شمالي الناصرية

2020/04/01 | 12:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أعلنت صحة ذي قار، اليوم الاربعاء تنفيذ حملة كبيرة لتعقيم السجون ومراكز الشرطة، في قضاء الشطرة، من قبل قطاع الشطرة للرعاية الصحية الأولية.وقال مدير القطاع، عدنان عواد، لـ"كلكامش برس"، إن "فريق خلية الازمة قام بتعفير جميع مقرات الشرطة والسجون في القضاء حيث تم خلال الحملة تعفير مركز شرطة الفتاحية ومركز شرطة الشطرة والسجون التابعة لها والتاكيد على استمرار التهوية الجيدة للنزلاء بشكل يومي وضرورة التزام الملامسين مع السجناء بطرق الوقاية الصحية".

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