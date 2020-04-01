عبد الجبار نوري - كلكامش الخلود والفناء---دراسة بنيوية لمعطياتها المنهجية

2020/04/01 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري كلكامش الخلق والفناء---- دراسة بنيوية لمعطياتها المنهجية ؟!*عبدالجبارنوريتوطئة / أن أيقونة حب العراق ذاكرة أمّة وضمير وطن ، من حقي أن أحبك يا عراق حد البكاء حين يجعل السماء تمطر، وحد النخاع حين تحتدم عليك النوائب ، وحد البلازما حين تتزاحم عليك الرماح ، أجاد الجواهري في هيام ولائه للوطن الحبيب { لساني قلبهُ ودمي فراتهُ ، وكياني منهُ أشطارُ }.النص/ تعتبر ملحمة كلكامش أقدم ملحمة في تأريخ ......

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