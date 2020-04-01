التحركات الأميركية في العراق تسوق المنطقة نحو كارثة

2020/04/01 | 12:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن التحركات العسكرية الأميركية في العراق، تأتي خلافا للمطالب الرسمية المعلنة للحكومة العراقية كما تتعارض مع موقف...

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