“كذبة نيسان” تطال نقيب الصحفيين في العراق

2020/04/01 | 12:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس فرع نقابة الصحفيين في البصرة عباس الفياض الأربعاء، الأنباء التي اشيعت عن اغتيال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، مؤكداً أن ما أشيع هو مجرد “كذبة ن...

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