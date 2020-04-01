دولة القانون: أميركا تفكر بعقلية الكيان الإسرائيلي

2020/04/01 | 12:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي الولايات المتحدة تفكر بعقلية الكيان الاسرائيلي في المنطقة....

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