2020/04/01 | 12:47 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال عضو ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي الولايات المتحدة تفكر بعقلية الكيان الاسرائيلي في المنطقة....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: أميركا تفكر بعقلية الكيان الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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