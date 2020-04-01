ناصر الخليفي ينوي بيع باريس سان جيرمان

2020/04/01 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل إعلام فرنسية إن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي تخطط لبيع نادي باريس سان جيرمان بسبب الأزمة التي يمر بها العالم حالياً مالياً وصحياً، نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

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