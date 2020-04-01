2020/04/01 | 12:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يؤكد عزمه إنهاء ملف النازحين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يؤكد عزمه إنهاء ملف النازحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).