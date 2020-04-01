الصادقون النيابة لـ”العهد نيوز”: معلومات عن نوايا امريكية لشن ضربات عسكرية داخل العراق

2020/04/01 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، الحكومة اخذ دورها الحقيقي في ردع النوايا الخبيثة لأمريكا داخل العراق، فيما اشار الى ان نوايا الولايات المتحدة الأمريكية اجراء ضريات عسكرية لايمكن التغاضي عنها.ولفت الخزعلي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، الى “وجود معلومات شبه رسمية تؤكد قيام الولايات المتحدة الأمريكية شن ضربات عسكرية داخل […]

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