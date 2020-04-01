غولدن غلوب تغير قواعدها لقبول الأفلام بسبب فيروس كورونا

2020/04/01 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رابطة الصحافة الأجنبية في هوليود -وهي الجهة المنظمة لجوائز غولدن غلوب- عن تغييرات جذرية في قواعد الأهلية لترشح الأفلام الموجودة منذ تأسيس الجائزة، وذلك نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشمل هذه التغييرات التعليق المؤقت للقاعدة القديمة التي تنص على إثبات عرض الفيلم المقدم للجائزة في دار سينما بمدينة لوس أنجلوس الأميركية، وذلك خلال الفترة من 15 مارس/آذار إلى 30 أبريل/نيسان 2020، وذلك بسبب إغلاق أغلب دور العرض حول العالم خلال هذه الفترة.

وعلى عكس أنظمة توزيع الجوائز الأخرى، تحصل رابطة الصحافة الأجنبية في هوليود على عروض خاصة بها للأفلام المؤهلة، ولكن بسبب سياسات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي في الوقت الراهن، ستعلق القاعدة التي تنص على أن جميع الأعضاء المؤهلين للتصويت يجب دعوتهم لإجراء المشاهدة في المنشأة التابعة لهم في منطقة لوس أنجلوس في فترة لا تزيد عن أسبوع واحد من عرض الفيلم في المدينة، وقد تحولت القاعدة إلى التالي:

يجب على الموزعين الاتصال بالرابطة لترتيب تاريخ المشاهدة الرسمية، حيث ستزود جميع الأعضاء برابط مشاهدة أو نسخة “دي في دي” (DVD) من الفيلم بحيث يمكن مشاهدته في المنزل، ويسري هذا الإجراء البديل على الأفلام من 15 مارس/آذار وحتى 30 أبريل/نيسان، مع خضوع هذه القاعدة للمراجعة والتمديد لاحقا.

كما تم توسيع دائرة القبول لتشمل الأفلام التي عرضت عبر خدمات الدفع مقابل المشاهدة، والمنصات الإلكترونية، وقنوات الكابل وغيرها من طرق العرض الإلكترونية بعيدا عن شاشات السينما.

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