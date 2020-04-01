2020/04/01 | 12:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد القت دوريات النجدة القبض على ١٢ شخصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال.وذكر بيان لاعلام نجدة بغداد، انه من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ١٢ شخصا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ١٢ شخصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ١٢ شخصا في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد لمخالفتهم ضوابط حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).