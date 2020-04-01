2020/04/01 | 12:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الدفاع الامريكية تؤكد نقل منظومة "باتريوت" الدفاعية إلى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الامريكية تؤكد نقل منظومة "باتريوت" الدفاعية إلى العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع الامريكية تؤكد نقل منظومة "باتريوت" الدفاعية إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).