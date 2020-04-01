الأمن النيابية: شركات الدفاع الأمريكية تقف عائقا امام تسليح العراق

2020/04/01 | 13:27 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الأربعاء، ان شركات الدفاع الأمريكية تقف عائقا امام شرا...

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