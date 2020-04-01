وزير الصحة الموريتاني: أجهزة الفحص التي وصلتنا من الصين غير صالحة

2020/04/01 | 13:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد، عن عدم صلاحية أجهزة كشف فيروس كورونا التي وصلت البلاد من الصين وسط مساعدات أخرى.وأرجع الوزير في حديث لقناة الموريتانية الرسمية عدم صلاحيتها لـ”ظروف الحفظ، وخصوصا درجة الحرارة اللازمة”.وشكر ولد حامد الصين على المساعدات، وخصوصا مواد التعقيم، ومواد الحماية، مؤكدا أنه تم توزيعها على المراكز […]

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