شفاء 3 مصابين من كورونا في أربيل

2020/04/01 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في محافظة أربيل بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بأن 3 مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء وغادروا الحجر الصحي.وقال المصدر لـشفق نيوز، إن "امرأة وطفليها غادروا الحجر الصحي في إحدى مستشفيات محافظة أربيل بعد اكتسابهم الشفاء التام".وأضاف المصدر، أن "المصابين بقوا في الحجر الصحي لأكثر من اسبوع وبعد اجراء فحوصات مختبرية جديدة لهم تبين خلوهم من المرض وغادروا المستشفى".

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