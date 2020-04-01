شاهد: في ذكرى محاولة اغتيال والده.. نجل طارق عزيز ينشر صورة “العملية” ويتحدث عن تفاصيلها

2020/04/01 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر نجل طارق عزيز نائب رئيس النظام السابق صدام حسين، صورة عن عملية اغتيال والده في ذكراها الـ40، المصادف الأول من نيسان عام 1980.وقال زياد طارق عزيز في تغريدة على حسابه بتويتر، رصدتها “يس عراق”، إنه “في مثل هذا اليوم في عام ١٩٨٠ تعرض والده لمحاولة اغتيال”، متهمًا حزب الدعوة بالوقوف […]

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