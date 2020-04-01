“غازبروم نفت” ترفض تخفيض استثماراتها في كردستان على الرغم من طلب حكومة الاقليم

2020/04/01 | 13:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]اعلنت شركة غازبروم نفت الحكومية الروسية الذراع النفطية لشركة غاز بروم العملاقة للغاز ، الاربعاء، انها لن تخفض استثماراتها في اقليم كردستان على الرغم من طلب حكومة الاقليم ذلك .

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