تسجيل اصابة جديدة بكورونا في النجف

2020/04/01 | 13:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]أعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري، الأربعاء، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.

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