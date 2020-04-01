الاعلام الامني: مقتل اربعة ارهابيين بينهم انتحاري جنوبي بهرز بديالى

2020/04/01 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء (01 نيسان 2020)، قتل اربعة ارهابيين بينهم انتحاري على نهر خريسان جنوبي ناحية بهرز بمحافظ ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم العثور على مخبأ في منطقة الصدور يحتوي بنادق وعبوات ناسفة، كما تم قتل إرهابي انتحاري مع ثلاثة إرهابيين على نهر خريسان جنوبي بهرز، ومازالت العملية مستمرة".

وكانت قطعات قيادة عمليات ديالى ( فرقة المشاة الخامسة ، شرطة ديالى ، الحشد الشعبي ، الحشد العشائري ) قد باشرت، صباح اليوم بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش القرى والمناطق ( خمس جسور ، العالي ، الطنيرة ، بساتين الصيداوي ، الاسيود ، المعدان ، سنسل ، الخيلانية ، عرب حمادة ، ملا علوان ، جميل الحسون ، نجم العبد الله ، الدواليب ، البوجايد، منصورية الجبل ، والبساتين المحيطة بها لألقاء القبض على بقايا عناصر الارهاب وتدمير قدراتهم المتبقية وفرض الامن والاستقرار فيها.

بغداد اليوم- متابعة

اكدت وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون"، الاربعاء (1 نيسان 2020)، نقل منظومة "باتريوت" الدفاعية إلى العراق، فيما أشارت إلى أن المسؤولين العراقيين على اطلاع بحاجة القوات الامريكية إلى هذه المنظومة.

وقال ال

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، الأربعاء (1 نيسان 2020)، بالإطاحة بأخطر خلية تابعة لتنظيم داعش، جنوب بعقوبة، مركز محافظة ديالى، وقتل 4 من أفرادها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية برئاسة مدير استخبارات ديالى

بغداد اليوم- ديالى

أكد القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، الأربعاء (1 نيسان 2020)، أن هناك سببين وراء التسريبات الامريكية الاخيرة حول نوايا واشنطن قصف فصائل عراقية.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "امريكا تمر بوضع داخلي صع

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