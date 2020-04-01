الموقف الوبائي في النجف بعد تسجيل إصابة واحدة وحالات شفاء اليوم

2020/04/01 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء (01 نيسان 2020)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة لهذا الي...





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