2020/04/01 | 13:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية، الاربعاء (01 نيسان 2020)، تسجيل 138 حالة وفاة، واكثر من 2900 اصابة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كيانوش جهانوبور، انه "تم تسجيل 2987 اصابة جديدة و138 حالة وفاة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف أنه "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية اليوم الاربعاء تم تسجيل 2987 اصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 وفق معايير التشخيص النهائي، ليرتفع عدد الاصابات الى 47593 اصابة".

وأوضح جهانبور أنه "لحسن الحظ فقد تماثل للشفاء 15473 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لحد الآن، وعدد الوفيات بلغ 3026 حالة وفاة"، مشيراً الى ان "3871 شخصا من المرضى المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة".

وفلت المتحدث باسم الصحة الى ان "عدد المشاركين في خطة التشخيص الاولي لفيروس كورونا بلغ اكثر 67 مليون شخص".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الاسبانية، الأربعاء (01 نيسان 2020)، تسجيل 864 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال يوم واحد وتجاوز الإصابات حاجز الـ 100 ألف إصابة.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في إفادة صحفية، إن "إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 102

بغداد اليوم - بغداد

أكد زعيم التيار الصدري ، مقتدى الصدر، الأربعاء (1 نيسان 2020) أن عظمة الانسان باتت في مهب الفايروس.

ونشر الصدر شريطا مصوراً بصوته، عبر حسابه في "تويتر"، قدم فيه الرسالته الرابعة "هل أيقنتم الآن ان العالم

بغداد اليوم-النجف

أفاد مصدر طبي في صحة النجف، الأربعاء (01 نيسان 2020)، بتماثل مدير قسم الشؤون الطبية في شرطة النجف وعائلته للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مدير قسم الشؤون الطبية في شرطة النجف وعائ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصحة الإيرانية: 138 حالة وفاة وأكثر من 2900 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة الإيرانية: 138 حالة وفاة وأكثر من 2900 إصابة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).