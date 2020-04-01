محكمة تحقيق مكافحة الفساد تجري التحقيق في جرائم مخالفة القانون في وزارة التربية

2020/04/01 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن المشرف على المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار بيرقدار ان محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة تجري التحقيق في قضايا تتعلق بمخالفة القانون والتعليمات في وزارة التربية .كما بين بيرقدار في تصريح صحفي :” ان محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الكرخ استعادت مبلغ مليار وثمانمائة مليون […]

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