2020/04/01 | 13:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز -ذي قار القت مفارز الجريمة المنظمة في ذي قار، اليوم الاربعاء القبض على اربعة مخالفين لاسعار السوق مستغلين الوضع الراهن من حظر التجور والحجر الصحي.وقال مراسل “العهد نيوز” في المحافظة، بأن “المفارز التابعة لقسم الجريمة المنظمة في المحافظة وخلال متابعتها للأسواق تمكنت من القبض على هولاء الأشخاص الذين يرفعوا بأسعار المواد الغذائية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلنا: الجريمة المنظمة تلقي القبض على أربعة مخالفين لأسعار السوق في ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلنا: الجريمة المنظمة تلقي القبض على أربعة مخالفين لأسعار السوق في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).