القضاء يحقق بمخالفات في التربية ويسترجع مليار و800 مليون دينار

2020/04/01 | 13:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، جانب من نتائج التحقيق في ملفات فساد بوزارة التربية، مبيناً أنه تم استرجاع ملياراً و800 مليون دينار، فيما يتواصل التحقيق في تلك الملفات.

وقال المشرف على المركز الإعلامي للمجلس، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الرصافة تجري تحقيقاً في قضايا تتعلق بمخالفة القانون والتعليمات في وزارة التربية وسوف يتم الإعلان عن نتائجه في الوقت المناسب حفاظًا على سلامة إجراءات التحقيق".

وبين أن "محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الكرخ، استعادت ملياراً و800 مليون دينار بعد اجراء التحقيقات بخصوص عقد التأمين الصحي للمتقاعدين مع احدى الشركات".

واضاف بيرقدار ان "محكمة تحقيق مكافحة الفساد المركزية في الكرخ قد اجرت التحقيق في هذه الجريمة، وهي بصدد استكمال جمع الادلة بخصوص هذه الجريمة".

واوضح ان "الاموال التي تم استقطاعها لصالح الشركة المتعاقد معها البالغ قيمتها ما يقارب المليار و800 مليون دينار قد اعيدت من قبل الشركة بعد اعلان القضاء اتخاذ الاجراءات القانونية في القضية".

يشار إلى أن وزارة التربية أبرمت عقداً للتأمين الصحي للمتقاعدين، حيث يتم استقطاع مبلغ عشر الاف دينار شهرياً من كل موظف، كتأمينات صحية، وهو ما أثار الكثير من الجدل، وصرح نواب عدة حول هذا الموضوع الذي أكد وجود شبهات فساد فيه.

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