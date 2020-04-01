صحة النجف تنشر الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2020/04/01 | 13:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الأربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه "تم تسجيل 122 إصابة في المحافظة بفيروس كورونا، منها 31 حالة شفاء، و4 حالات وفاة".

وأضافت "وغادرت حالتان إلى بلادهما (إيران)".

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