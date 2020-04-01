قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني ينفي نبأ اغتياله

2020/04/01 | 13:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الموقع الاعلامي لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، العميد اسماعيل قاآني، الأربعاء انباء اغتياله من قبل الكيان الإسرائيلي، في سوريا، مساء أمس الثلاثاء.وذكرت وكالة انباء فارس نقلا عن […]

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