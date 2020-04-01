الصين تعالج مرضى كورونا بدماء متعافين من الفيروس

2020/04/01 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت وسائل اعلام صينية، اليوم الاربعاء، بارقة أمل جديدة لمكافحة فيروس كورونا المتفشي في البلاد.

وقالت وسائل الاعلام ان مستشفى "شنتشن" الحكومي أظهرت نتائج فحص 5 مرضى كانوا مصابين بفيروس كورونا، وبحالة حرجة، وكانت النتائج سلبية في غضون 12 يوما بعد تلقي العلاج بدم لمرضى تم شفاؤهم من الفيروس ذاته في الصين.

وذكر تقرير صادر من المستشفى، أن 3 منهم قد خرجوا الجمعة الماضية، بينما بقي اثنان آخران في حالة مستقرة.

ويعتقد أحد الأطباء القائمين على علاج هذه الحالات، أن التقنية الطبية المستخدمة، تعطينا الأمل في علاج المزيد من مرضى فيروس كورونا.

ويعتقد العلماء أن عينات من بلازما الدم المأخوذة من المرضى الذين تم شفاؤهم من كورونا، تحتوي على أجسام مضادة قام جهاز المناعة في أجسامهم بتطويرها عن قصد بغية محاربة الفيروس.

ويؤكد العديد من المعنيين أن هذه الطريقة، المعروفة باسم "بلازما النقاهة"، يمكن أن تعالج المرضى ذوي الحالات الحرجة، من خلال تعزيز جهاز المناعة، باستخدام دم المتبرعين الذين تم شفاؤهم.

وفي هذا الإطار، نشر المستشفى، ورقة طبية يوم 27 آذار، توثق عملية علاج المرضى الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و73 عاما.

وقال المستشفى، الذي يضم المركز الوطني للأبحاث السريرية للأمراض المعدية، إن "أربعة منهم أظهروا درجات حرارة طبيعية في غضون ثلاثة أيام، وذلك بعد تلقيهم علاجا بدم من خمسة متبرعين".

كما أوضح المستشفى، أن "جميع المرضى، بمن فيهم ثلاثة رجال وامرأتين، كانت نتيجة فحوصهم سلبية بعد العلاج الذي استمر 12 يوما، وأن الأجسام المضادة في أجهزتهم المناعية هي التي ساعدت على ذلك".

وقال نائب مدير المستشفى، ليو ينغشيا، لوثائقي Pear Video: ”بدأنا لأول مرة باستخدام بلازما الدم للمرضى الذين تم شفاؤهم لعلاج مرضانا المصابين بأمراض خطيرة في 30 كانون الثاني".

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