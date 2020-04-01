الكشف عن مساعي حكومية لاطلاق منحة مالية لذوي الرعاية الاجتماعية

2020/04/01 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، تأمين رواتب الموظفين، فيما اشار الى وجود مساعي حكومية لاطلاق منحة مالية لذوي الرعاية الاجتماعية.وقال الكعبي، إن “الإجراءات المتخذة من قبل خلية الأزمة هي لمصلحة المواطن بالدرجة الأساس وللحفاظ على أرواحهم، مشيراً إلى أن الأجراءات في الأيام المقبلة على وفق المعطيات […]

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