2020/04/01 | 13:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء من جامعة هونغ كونغ طريقة أخرى لعلاج فيروس كورونا، عن طريق نقل دم يحتوي على أجسام مضادة من المرضى المتعافين.وأجرى علماء الأحياء الدقيقة في الصين تجاربا على الهامستر الذهبي السوري، حيث يتشابه بروتين ACE2 في أجسامهم مع تلك الموجودة في جسم الإنسان، ومن الملاحظ أن هذا البروتين يستقبل اختراق الفيروس لخلية الجسم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهامستر يساعد الأطباء في اكتشاف طريقة جديدة لعلاج كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهامستر يساعد الأطباء في اكتشاف طريقة جديدة لعلاج كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).