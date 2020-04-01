اربيل تدخل المرحلة الثالثة من اجراءات حظر التجوال

2020/04/01 | 13:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة شهدت محافظة اربيل ، اليوم الاربعاء، اجراءات امنية خاصة مع بدء المرحلة الثالثة من اجراءات حظر التجوال التي تستمر لمدة عشرة ايام.وانتشرت في الشوارع قوات "زيرفاني" و"الاسايش" والطوارئ وشرطة اربيل بالتعاون مع شرطة المرور، وقاموا بوضع نقاط التفتيش، لتطبيق قرار حظر التجوال وحجر الاهالي منزليا للوقاية من فيروس كورونا.

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