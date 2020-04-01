إنفوغرافيك.. ما هو جهاز التنفس الاصطناعي وماذا يفعل؟

2020/04/01 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه المستشفيات في المناطق الأكثر تضرراً بجائحة كورونا، نقصاً في أجهزة التنفس الاصطناعي، ما دفع بعض المشافي مثل ايطاليا وأميركا إلى عدم استقبال المصابين بكورونا.

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