تغريدة قوية لحركة النجباء على التهديدات الامريكية

2020/04/01 | 13:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث باسم حركة النجباء العراقية المهندس نصر الشمري في تغريدة له، جهوزية المقاومة الاسلامية التامة لسحق كل قواعد الشر الأمريكية ومنظوماتها الور...

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