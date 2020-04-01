2020/04/01 | 13:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يثنيها حظر التجول وتقطع وسائل النقل من تلبية نداء الواجب الوطني الذي تكفلت بهِ الملاكات الطبية والصحية في مواجهة فيروس كورونا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالصورة.. كيف تصل ممرضة الى مستشفى اليرموك في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالصورة.. كيف تصل ممرضة الى مستشفى اليرموك في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).