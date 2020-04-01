الخزعلي يدعو لتوحيد المواقف لاخراج الامريكان من العراق

2020/04/01 | 13:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب في تحالف الفتح النائب فالح الخزعلي، القوى السياسية إلى توحيد موقفها لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، فيما اشار الى ان تهديدات ...

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