صحة كوردستان تحذر المواطنين وتوضح سبب معظم اصابات كورونا

2020/04/01 | 13:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي

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