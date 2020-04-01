2020/04/01 | 13:51 - المصدر: تسريبات نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر مصدر أمني عراقي، من استهداف مواقع للحشد الشعبي 6 محافظات عراقية، مشيراً الى تحركات عسكرية أمريكية في تل المناطق.
وأوضح المصدر أن “الأمريكيين ركزوا في طلعاتهم الجوية خلال الأيام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠 صحيفة لبنانية:مخطط أمريكي لضرب مواقع الحشد في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأوضح المصدر أن “الأمريكيين ركزوا في طلعاتهم الجوية خلال الأيام […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠 صحيفة لبنانية:مخطط أمريكي لضرب مواقع الحشد في العراق) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠 صحيفة لبنانية:مخطط أمريكي لضرب مواقع الحشد في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).