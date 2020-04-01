🟠 صحيفة لبنانية:مخطط أمريكي لضرب مواقع الحشد في العراق

2020/04/01 | 13:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مصدر أمني عراقي، من استهداف مواقع للحشد الشعبي 6 محافظات عراقية، مشيراً الى تحركات عسكرية أمريكية في تل المناطق.وأوضح المصدر أن “الأمريكيين ركزوا في طلعاتهم الجوية خلال الأيام […]

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