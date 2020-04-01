🟠صحة الكرخ ترد بالوثائق على مزاعم ’’تخويفها الناس’’ والإعلان عن إصابات بفيروس كورونا غير موجودة

2020/04/01 | 13:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، توضيحاً لاهالي منطقة الشعلة بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا.وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك، الى اهالي مدينة […]

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