الصين تعلن عن 7 وفيات و36 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/01 | 13:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الصحية الوطنية الصينية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 7 أشخاص بفيروس كوفيد-19، و36 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 منهم أتوا من الخارج، وتعافي 186 مصابا.ومع إعلان الصين، اليوم الأربعاء، عن رصد 36 حالة إصابة جديدة، فإن هذا يشكل تراجعا في عدد الإصابات اليومية الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا، انخفاضا من 48 سجلت […]

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