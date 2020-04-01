صور .. القوات العراقية تقتل انتحاريا وثلاثة ارهابيين في ديالى

2020/04/01 | 13:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت السلطات الامنية العراقية يوم الاربعاء عن قتل انتحاري وثلاثة ارهابيين ينتمون الى تنظيم داعش في محافظة ديالى.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان اليوم انه تم قتل إرهابي انتحاري مع ثلاثة إرهابيين على نهر خريسان جنوبي بهرز في ديالى.

باشرت قطعات قيادة عمليات ديالى صباح اليوم ( فرقة المشاة الخامسة ، شرطة ديالى ، الحشد الشعبي ، الحشد العشائري ) بتنفيذ واجب مداهمة وتفتيش القرى والمناطق ( خمس جسور ، العالي ، الطنيرة ، بساتين الصيداوي ، الاسيود ، المعدان ، سنسل ، الخيلانية ، عرب حمادة ، ملا علوان ، جميل الحسون ، نجم العبد الله ، الدواليب ، البوجايد، منصورية الجبل ، والبساتين المحيطة بها لألقاء القبض على بقايا عناصر الارهاب وتدمير قدراتهم المتبقية وفرض الامن والاستقرار فيها .

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