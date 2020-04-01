آخر الانتهاكات في عفرين «أتاوات» مقابل بقاء الأهالي في منازلهم

2020/04/01 | 13:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر فصائل المعارضة الموالية لـ #تركيا، بارتكاب الانتهاكات والتجاوزات بحق أهالي #عفرين، وابتداع أساليب وطرق جديدة بغرض تحصيل «الأتاوات»، منها دفع صاحب كل منزل بدل إيجار شهري يبلغ 10 آلاف […]

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