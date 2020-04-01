البلداوي لـ”العهد نيوز”: امريكا فشلت بالتدخل في حكومة عبد المهدي وهذا ما تعمل عليه الان

2020/04/01 | 13:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن كتلة الصادقون النيابية محمد البلداوي، بان الولايات المتحدة الامريكية فشلت بالتدخل في حكومة عادل عبد المهدي بسبب الارادة الشعبية والسياسية الرافضة للوجود الامريكي بشكل كامل.وقال البلداوي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاربعاء، ان “امريكا تدعم الرئيس المكلف عدنان الزرفي وهو تدخل امريكي مستمر ليس بجديد” مبينا انها “فشلت بالتدخل في الحكومة […]

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